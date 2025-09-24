No hay crimen perfecto. Edgar Pillco Rosales, antes de su último suspiro, pidió a su esposa Hilda Soto, no deje de buscar hasta encontrar a su hijo Samir Pillco Soto (19). Su amada Hilda, se quedó orando, pensando dónde estará el cuarto de sus 6 hijos.

Después de 11 meses, los efectivos de Brigada Contra la Criminalidad de la Divincri Huancayo, reunió las pruebas que apuntaban como sospechosos de la desaparición, secuestro y homicidio; a la enamorada de Samir, Saray Joselin Vera Aranda (19), a su pareja William Poma Sierra (27) y a su amigo el taxista Alfredo Sánchez López (27).

El 4 de noviembre del 2024, Samir Pillco, salió de su casa del distrito de Viques, para reunirse con su enamorada en el anexo Uñas - El Tambo por el cumpleaños de su abuelo. Según las pesquisas, Samir, habría sido golpeado por celos por William Poma, luego junto a Alfredo lo habrían subido a un auto para desaparecerlo.

Incautan armas

“Pidiendo justicia, su padre Edgar Pillco murió el 14 de junio del 2025”, por favor que a los asesinos no los dejen libres”, pidió Hilda Soto, quien ahora reza por encontrar el cuerpo de su hijo desaparecido.

Según la Policía, el móvil sería pasional o venganza. El general PNP Danilo Vera Carbajal, refirió que William Poma, es la actual pareja de Saray Joselin, éste habría descubierto que ella y Samir mantenían un romance, por ello habría decidido victimarlo.

En el cuarto de William Poma, en el Jr. Manuel Fuentes hallaron 7 armas de fuego, granadas municiones, dinamitas, accesorios robados.

Samir trabajaba como cobrador, quería reunir dinero para construir una casa y soñaba estudiar maquinaria pesada”, dicen deudos.

Así fue el momento de la detención:

¿Dónde está Samir?

Siete días de detención preliminar otorgó el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, para los tres implicados en el secuestro y homicidio de Samir Pillco (19).

Los efectivos de la brigada contra la criminalidad están buscando el cuerpo del cobrador que habría sido enterrado en algún lugar de Palián o El Tambo.

El lunes allanaron varias casas:

Asimismo, se incautó dos taxis uno blanco de placa AZA-336 y otro taxi negro de placa A8J-506 que era usado por los detenidos William Poma Sierra y Alfredo Sánchez López, quienes realizaban servicio de taxi.