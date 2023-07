Ante el caso de parricidio ocurrido el día de ayer en la provincia de Chupaca y detención de Alex Rutner Quentiquiri Cruz (18) y su actual pareja Livia Yubali Inga Salvador (19), la madre de tan solo 15 años, a quien le arrebataron a su bebé de sus brazos junto a su padres exigen justicia.

Según la joven madre su bebé tenía tan solo un mes de nacida y estaba separada del padre de su hija, relató parte de lo sucedido el día de ayer cuando le arrebataron a su hija, “me llevaron a un lugar oscuro, apareció un chico y una chica que me quitaron a mi hija, corrí y me caí. Al chico no lo pude reconocer, pero a la chica sí, ella era rubia. Pido que se pudran en la cárcel”, dijo.

Por su parte el abuelo del bebé dijo que va seguir con el proceso hasta las últimas consecuencias y pide a las autoridades la reconstrucción de los hechos desde que interceptaron a su hija en el río hasta que encontraron el cadáver en la casa de Livia Yubali Inga. Así mismo piden apoyo económico para los gastos de sepultura ya que son una familia de bajos recursos económicos.

