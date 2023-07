Cesar Suarez Álvarez (28), lleva más de un año en estado vegetativo. Vivo clínicamente, pero inerte a cualquier estímulo. Su madre, Rosario Álvarez pide al Estado que le permitan darle una muerte digna, es decir, que le permitan la eutanasia, hoy ilegal en nuestro país. “Soy consciente de lo que estoy pidiendo. Si me piden firmar un documento hoy, y a los cinco minutos me dicen que me voy a la cárcel, lo voy a hacer, indudablemente lo haría, sin pensarlo y sé que Cesar desde lo alto me diría, “lo hiciste mamá, no me fallaste”, dice Rosario.

El caso fue develado el fin de semana por el programa Panorama de Panamericana Televisión. Ya que cesar se encuentra actualmente en el hospital Guillermo Almenara en Lima.

Rosario Álvarez, narró que Cesar, su único hijo, era un estudiante universitario de Ingeniería Civil en la Universidad Continental de Huancayo. En plena tercera ola del covid, de un momento a otro le dieron unos cólicos inexplicables, lo llevaron al hospital Ramiro Prialé de Essalud en Huancayo, donde solo le dieron calmantes, esta situación se repitió varias veces. Una semana después le dijeron que su apéndice había reventado, sus tejidos se necrosaban y podía morir si no lo operaban.

Tras la cirugía, les dijeron que los intestinos de Cesar sufrieron un daño irreversible, así que se los extirparon dejándole solo 15 centímetros de intestino.

La vida de Cesar estaba en peligro, por eso, en 2021, Rosario logró el traslado de su hijo al Hospital Almenara de Lima y allí su situación empeoró luego de una operación y de que lo indujeran al coma. Cesar ha pasado 16 meses en estado vegetativo, su madre ha perdido toda esperanza de que vuelva en sí y señala que solo quiere hacer caso a la solicitud que una vez le hizo su hijo.