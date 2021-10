La joven víctima del presunto abuso sexual por parte del alcalde de Perené, Hermenegildo Navarro, manifestó que teme por su vida y la de sus familiares. “Han habido casos de muerte en la municipalidad, tengo miedo correr la misma suerte no me den la espalda le pido a la justicia. No quiero que luego se diga en la prensa “Ella murió en medio de una lucha buscando justicia.”, señaló.

Luego entre lágrimas indicó que ya habrían intentado atentar contra su familia. “Justamente el día en el que mi papá viaja de Perené a Huancayo, dos sujetos en una moto llegaron cerca a la chacra de mi papá, y a los vecinos les preguntaban por él y los vecinos les dieron una dirección falsa. Temo que algo le llegara a pasar a mi familia, mi papá ha hecho lo imposible en busca de justicia tengo más miedo por mi familia que por mí ¿entiendes?. Ese señor (el alcalde) debe ir a la cárcel y ahí recién me voy a sentir tranquila y aliviada sin temor”, indicó.

Ayer, un representante legal del Ministerio de la Mujer llegó hasta el Juzgado de Pichanaqui para saber en qué estadio se encuentra el proceso de investigación que se sigue en contra del alcalde Hermenegildo Navarro. El abogado de la víctima, Fernando Mautino indicó que se esta solicitando información sobre el pedido de recusación del fiscal. “Queremos que este caso pase a la ciudad de Lima, por eso estamos viendo si hay errores en el proceso”.

“El fiscal ha pedido la prisión preventiva y vamos a ver como resuelve el juzgado. Este es un caso emblemático en nuestra provincia porque toda la sociedad se ha levantado pidiendo justicia. Se quiere resultados y que los operadores de justicia cumplan con su deber de administrar justicia, así como el Ministerio Público que es el titular de la acción penal y muestre las pruebas que ha logrado recabar. (Es) un acalde que ha mostrado obstruir la labor de la justicia, al 22 de marzo de 2021 estaba no habido por ahí salió un certificado médico que dice que estaba mal y el concejo lo sancionó con 10 días. Otro dato importante es el teléfono celular (chip) que el propio Ministerio Público ha confirmado que no es del denunciado”, indicó.

El abogado también indicó que este proceso daría pie a que se reabran otros procesos el alcalde.