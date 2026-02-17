El candidato a la Cámara de Diputados con el número 1 por el Perú Primero, Juan Rodrigo Elescano Rojas, explicó las razones de su postulación, sus propuestas en educación e infraestructura y cuestionó el manejo presupuestal del Congreso, especialmente frente al proyecto de la Carretera Central.

Juan, no eres militante de Perú Primero. ¿Por qué aceptaste postular por esta agrupación?

En mi calidad de economista y como miembro del Consejo Directivo 2024–2026 del Colegio de Economistas de Junín, recibí la invitación del señor Mario Vizcarra para colaborar institucionalmente. En ese proceso se buscó incorporar una visión técnica y profesional dentro del partido. Y así se dio la propuesta de postular.

¿Es la primera vez que postulas a un cargo de elección popular?

Sí, es la primera vez y probablemente la única. Creo que la vida da oportunidades para cambiar realidades, y nuestra sociedad necesita dejar de ser espectadora y empezar a ser parte del cambio.

¿Qué te motiva a dar este paso?

Desde joven he estado ligado al liderazgo y la transformación social. Hoy nuestra sociedad ha normalizado los problemas y eso es peligroso.

¿Cuáles serían tus principales propuestas como diputado?

He identificado un serio vacío en el sistema educativo. Los niveles inicial, primario y secundario no están articulados en una formación integral. Cuando los jóvenes llegan a la educación técnica o superior, carecen de valores sólidos y liderazgo. Por eso es necesaria una reforma educativa profunda y una mejora de la currícula que articule todos los niveles.

Como economista, ¿cómo analizas la situación de la Carretera Central?

Aquí hay intereses políticos. No existe una verdadera voluntad de invertir en infraestructura vial. El Estado prioriza gastos corrientes mientras posterga proyectos estratégicos. La sierra ha sido vista solo como zona extractiva, sin desarrollo real.

¿Existen recursos para financiar la obra?

Sí existen. El presupuesto del Congreso se ha triplicado desde 2021, sobre todo en asesorías y consultorías. Además, se puede recurrir al endeudamiento mediante bonos, que se pagarían con productividad y peajes, como ya ocurre actualmente.

¿Estás de acuerdo con las medidas de protesta por este proyecto?

Totalmente. No es justo volver a cero cuando ya hubo avances desde el gobierno de Martín Vizcarra. Se busca ahora justificar una alianza público-privada sin pensar primero en la región.

Finalmente, ¿qué mensaje le das a Junín de cara al 12 de abril?

Que evalúen con frialdad quién tiene visión y propuestas reales. Les pido confianza para recuperar el país y lograr la infraestructura que Junín necesita. Este 12 de abril, marquen Perú Primero y escriban el número 1 para diputados.

Mira la entrevista completa: