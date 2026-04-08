Al ritmo de palpa huancaína, con orquesta y regalos, ayer Juanita Espinal Romaní celebró sus 116 años de vida. La menuda abuelita, bajó de una mototaxi, vestida con su fustán bordado con flores, un mandil y el sombrero huanca que cubría su cabello blanco. Ella avanzaba apoyada en su bastón, mientras la orquesta tocaba el “feliz cumpleaños” para darle la bienvenida.

Aunque como fecha de nacimiento consigna en su DNI, el 7 de abril de 1925, lo cierto es que nació en el año 1910.

“En aquella época las personas no tenían documentos y cuando mi mamá logró inscribirse en el registro civil para obtener su DNI, lo hizo junto a su hermano Guillermo, que actualmente tiene 102 años y radica en Lima”, contó su hija Marta Mendoza Espinal (66). Además, en sus tiempos, los partos eran atendidos en las casas y no habían registros de los nacimientos.

Juanita es natural del anexo de Quichcapata, Salcahuasi en Huancavelica. Tuvo 9 hijos, 3 de ellos fallecieron, pero además tiene 14 nietos y 8 bisnietos, a los cuales adora.

Hace 6 años vive en el distrito de Viques en Huancayo al cuidado de su hija Marta. ¿Su secreto para la longevidad? De niña se dedicaba a la crianza de animales, tenía vacas y carneros, de cuya carne se alimentaba junto a sus 6 hijos. Además, comía cuy, gallina de chacra, mote y cancha serrana y quinua, habas. Es decir, tuvo una alimentación sana, a ello le debe su buena salud. Sin embargo, también tiene muy buen carácter y siempre se ríe como una niña.

Fiesta con palpa

Como es la costumbre en Huancayo, su cumpleaños fue con palpa. Los invitados le entregaban los regalos al ritmo de la orquesta. Ella recibió un sombrero con billetes, un conejo sazonado y listo para hornear. Sus canastas de alimentos, sus medias de carnero y hasta sobres cerrados con dinero.

Sin importar su edad, ella también bailó al ritmo de un jocoso santiago. La anciana, también probó un poco del chantilly de su torta, cuando le cantaron “Happy birthday”. Al son de la orquesta Los cariñosos del sur, contratada por el alcalde de Viques, Raúl Huarcaya Salvatierra, que también colaboró con el almuerzo, chicharrón colorado con papa y choclo.

La mujer más longeva de Huancayo, recibe Pensión 65, además de las bolsas de alimentos de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, que ayer le entregó el presidente de la referida entidad, Miguel Chamorro Torres.

Su hija Martha, entre lágrimas, agradeció la sorpresa para su centenaria madre.

“Mi mamá es todo para mí. Gracias por hacerla sentir tan especial”, expresó. Durante la actividad, Juanita, fiel a sus tradiciones, expresó su gratitud y felicidad en su idioma natal, el quechua.