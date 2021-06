Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del 2021, el 9,9 % de adolescentes de 14 a 17 años trabaja y el 22,8% estudia y trabaja. En la región Junín, el Gobierno Regional de Junín (GRJ) informó que cerca del 26% de niñas, niños y adolescentes entre los 5 a 17 años realiza alguna actividadeconómica.

Es el caso de dos pequeñas hermanas de once y nueve años, que deben salir todos los días a la Calle Real para vender dulces y controlar el peso de las personas. Mientras realizan esta actividad ambas pequeñas también están conectadas a sus clases virtuales. “Vivo en Chilca, mi vecina me presta su celular para poder estudiar, no tenemos mucho dinero, por eso todos tenemos que trabajar, somos tres hermanos el más pequeño está con mi mamá, ella trabaja vendiendo dulces en los semáforos”, nos cuenta la mayor de las hermanas.

Este es el caso de cientos de niños que a diario realizan diversas actividades económicas para poder aportar a sus hogares. Algunos menores incluso se han convertido en pequeños artistas de la calle, para ganarse la vida.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus incrementó el porcentaje de niños y adolescentes que dejaron el estudio por realizar actividades económicas en el Perú.

“Estamos trabajando con campañas de sensibilización para poder erradicar el trabajo infantil en las calles, entregando kits escolares a los menores para motivarlos a que deben continuar estudiando en una escuela y no realizando estas actividades”, señaló el gerente de Desarrollo Social del GRJ, Alain Munarris.

