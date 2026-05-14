La bancada de Renovación Popular se reunirá este viernes 15 de mayo para definir si sus candidatos electos asumirán o no los cargos de senadores y diputados el próximo 28 de julio.

El congresista Diego Bazán señaló que la decisión será tomada junto al líder del partido, Rafael López Aliaga, y reiteró que acatará la postura que este adopte respecto a la juramentación.

Diego Bazán indicó que mantendrá la línea política que acuerde la agrupación y evitó adelantar una posición personal antes de la reunión partidaria. Según precisó, López Aliaga ya habría tomado una decisión individual, aunque aún no existe un consenso colectivo dentro del partido.

Por su parte, la congresista Norma Yarrow discrepó con la posibilidad de no asumir los cargos y sostuvo que Renovación Popular debe mantener presencia en el Congreso . Afirmó que retirarse de la representación parlamentaria significaría “darle la espalda al país” y expresó que le gustaría ver a López Aliaga integrando la Cámara de Senadores.

En la misma línea, el parlamentario Alejandro Muñante confirmó que sí juramentará como diputado el próximo 28 de julio. Señaló que Renovación Popular debe continuar participando en el debate político y remarcó que existe un compromiso con los ciudadanos que respaldaron su elección en las urnas.

Asimismo, Renovación Popular emitió un comunicado rechazando la resolución N.° 1122-2026-JNE del Jurado Nacional de Elecciones, al considerar que “convalida el fraude electoral” denunciado tras los comicios del 12 de abril. La agrupación cuestionó el rol del organismo electoral y aseguró que no garantizó un proceso “transparente” ni una adecuada fiscalización de la cadena de custodia del material electoral.

Finalmente, el partido anunció que continuará su lucha política desde el Congreso contra lo que calificó como una “organización criminal” que pone en riesgo la democracia del país.