En los primeros 90 días del 2026, en Junín se registraron 83 casos de violación sexual y 25 denuncias de presunta extorsión (mientras que en 2025 hubo 56 casos); mil 406 casos de violencia familiar (en comparación al 2025 que sumaban los mil 680 casos).

Estas cifras las dio a conocer el jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero Cisneros, durante su exposición ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) en el local del Gobierno Regional de Junín.

Según el balance dado por Calero Cisneros, la incidencia delictiva correspondiente al primer trimestre del 2026 ha reducido en los delitos de mayor impacto, como robos, hurtos y extorsiones, en comparación con el año 2025.

En cifras

El jefe policial explicó que entre enero y marzo se registraron 144 robos, mientras que el 2025 hubo 233, lo que representa una disminución de 61.81%. En cuanto a hurtos, se contabilizaron 731 casos el 2026 y mil 21 el 2025, con una reducción de 39.67%; mientras que las extorsiones sumaron 25 denuncias, en relación al 2025 que sumaban 56 denuncias.

Este trimestre del 2026, se reportaron mil 406 casos de violencia contra la mujer, cuando el 2025 hubo mil 680 casos, lo que refleja una disminución de 19.49%.

En tanto, en delitos de violación sexual se registraron 83 casos, mientras que el 2025 se denunciaron más de 100 casos. Asimismo, de detuvo a 6 mil 541 personas por diversos delitos; se capturó a mil 72 requisitoriados; se recuperó 3 mil 225 celulares robados; además, se desarticuló 158 bandas y una organización criminal.