El Gobierno Regional de Junín ratificó el financiamiento para culminar el asfaltado de la carretera Chongos Bajo–Chambará, luego de una reunión entre el gobernador Zósimo Cárdenas, alcaldes y dirigentes de las comunidades beneficiarias. Tras la cita, también se realizó una inspección a la obra, que registra un avance cercano al 30 % y conecta los distritos de Chongos Bajo, Iscos, Ahuac, Huachac y Chambará.

El alcalde de Huachac, Yover Carhuamaca, explicó que la delegación llegó a la sede regional para exigir la continuidad del proyecto y asegurar los recursos pendientes.

“Estamos viniendo a hacer el seguimiento y también que puedan habilitar mayor presupuesto para la continuidad de esta obra”, señaló. El burgomaestre indicó que, aunque ya se desembolsaron recursos para cubrir valorizaciones, aún se requiere garantizar alrededor de S/ 42 millones para concluir la intervención.

Tras el encuentro, Carhuamaca informó que el gobernador confirmó el pago de las valorizaciones pendientes y aseguró el financiamiento de las próximas.

“El gobernador ha ratificado y garantizado que la empresa pueda avanzar más, y él está garantizando que pueda pagar cada valorización”, sostuvo. Precisó que el Gobierno Regional ya ejecutó una inversión aproximada de S/ 16 millones y habilitó S/ 6,2 millones para cancelar deudas con la empresa contratista, mientras que la valorización de junio, por unos S/ 4 millones, se encuentra en evaluación.

Aunque el plazo contractual prevé culminar la obra en febrero de 2027, la población solicitó que los trabajos concluyan antes de finalizar este año.

“La población exige que este año se concluya la obra por temor a los cambios de autoridades”, manifestó.

El alcalde indicó que la obra no se encuentra paralizada y que actualmente se ejecutan trabajos en el puente sobre el río Cunas.