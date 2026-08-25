Al menos 70 alcaldes de centros poblados de Junín protestaron frente a la sede del Gobierno Regional para exigir el cumplimiento de compromisos que, según denuncian, fueron asumidos por la gestión del gobernador regional hace más de dos años. Los principales pedidos son la entrega de motofurgones, cemento y transferencias de recursos para atender las necesidades de sus comunidades.

Los alcaldes sostienen que el Gobierno Regional se comprometió a entregar motofurgones para los 166 centros poblados como apoyo para la recolección de residuos sólidos y el cuidado ambiental. Aseguran que, pese a las reuniones y gestiones realizadas durante estos años, la promesa aún no se concreta. Sam Condorena Márquez, alcalde de Picoy, afirmó que las autoridades han sido sometidas a un “paseo constante” y exigió respuestas concretas.

Otro de los compromisos pendientes es la entrega de cemento para trabajos de prevención y mantenimiento, como canales, reservorios, represas y defensas ribereñas. Los dirigentes cuestionan además la demora o cancelación de programas destinados a comunidades afectadas por heladas y friajes. Advierten que los retrasos podrían impedir que estos recursos sean ejecutados dentro del año fiscal.

Los manifestantes también reclaman transferencias económicas para los centros poblados, especialmente para atender a las comunidades más vulnerables. Tras viajar desde distintas provincias y asumir gastos de hasta 900 soles, los alcaldes exigieron una mesa técnica abierta con el Gobierno Regional. Condorena advirtió que, si no reciben una respuesta, podrían convocar a las comunidades de los 166 centros poblados y ampliar la protesta a toda la región.