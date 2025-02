A menos de un mes del inicio del año escolar 2025, las autoridades regionales y nacionales están tomando medidas para asegurar que las condiciones de las instituciones educativas sean las adecuadas para recibir a los miles de estudiantes de la región de Junín.

En ese marco, la Contraloría General inició el Operativo de Control Preventivo Educación 2025, que abarca la fiscalización a 53 centros educativos de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, priorizando los que están ubicados en zonas rurales de la región.

“En la región se está desplazando a 40 auditores, se va a verificar infraestructura, inmobiliarios, gestión educativa y se va a identificar la existencia de factores que limiten o impidan el exitoso inicio del año escolar”, dijo Víctor Lizárraga, gerente regional de Control Junín, de la Contraloría General.

A la fecha, la Contraloría Junín informó que ya visitaron tres instituciones educativas: I.E N°30023 de Pucará, que alberga una población de 27 estudiantes; Politécnico Túpac Amaru, que contempla 1710 alumnos y la I.E. Francisco Bolognesi, que alberga a 670 alumnos, ambos ubicados en el distrito de Chilca, finalmente se suma a la lista la I.E San Agustín.

De acuerdo a información detallada por el gerente Víctor Lizárraga, las deficiencias más comunes son instituciones sin cercos perimétricos, sin agua, sin el servicio de internet, problemas en la infraestructura y en gestión educativa.

“Hay centros educativos que aún tienen filtraciones en los techos. En el tema de gestión educativa no cuentan con sus proyectos educativos aprobados, no tienen sus documentos de gestión conforme a los reglamentos técnicos emitidos por el Ministerio de Educación, todavía no han aprobado sus documentos que les van a permitir un desarrollo de las competencias de los niños y las niñas de la región Junín”, detalló Lizárraga.

Emiten directivas

Por su parte, la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, emitió una directiva que incluye orientaciones para las instituciones educativas a fin de garantizar un año escolar eficiente, equitativo e inclusivo.

Entre las prioridades que la DREJ considera “clave” para el desarrollo del año escolar, se tiene: el fortalecimiento de estrategias pedagógicas; monitoreo y evaluación continua al docente; Promoción del bienestar socioemocional de la comunidad educativa; programas de escuela para familias y fomento de proyectos de innovación educativa.

Según el informe, también se fomentará la participación estudiantil en diversos ámbitos a través de la organización de eventos regionales y nacionales, como los Juegos Florales Escolares, la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática y concursos de innovación educativa.

Las fechas clave

La DREJ especificó las fechas clave para el inicio del año escolar 2025.

El 3 de marzo será el inicio de labores de los docentes; la jornada regional “Quiero mi escuela limpia y saludable” está programada para el 12 de marzo, donde participarán estudiantes, docentes y padres de familia; el 14 de marzo es la apertura oficial del año escolar en cada UGEL de la región y el inicio de clases será el lunes 17 de marzo.