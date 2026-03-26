Alrededor de 26 mil docentes y auxiliares de educación en la región Junín, entre contratados y nombrados, serán beneficiados con el pago de bonos correspondientes a los años 2025 y 2026, esto tras acuerdos logrados en negociación colectiva con el Ministerio de Educación.

Según explicó el secretario nacional de organización del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Héctor Sinche, el monto total del bono asciende a la suma de 600 soles por cada año. Sin embargo, en el 2025 sólo se hizo efectivo el pago de 113 soles quedando un saldo pendiente.

“Nos están restando 487 soles del bono 2025. Ya tiene la ficha técnica del Ministerio de Educación y la aceptación del Consejo de Ministros a efecto de que pueda elevarse al Congreso de la República para que autoricen el crédito suplementario. Eso debe ser también en este mes, para que se efectivice a más tardar a fines de abril”, precisó el dirigente.

En cuanto al bono 2026, detalló que ya se aprobó el primer pago de 67 soles, el cual será desembolsado a fines del presente mes.

“Ese monto ya cuenta con decreto supremo y está listo para su ejecución”, indicó.

Asimismo, explicó que el saldo restante del bono 2026, de 533 soles, también deberá ser gestionado en los próximos meses. “El segundo tramo se tramitaría entre julio y agosto, dependiendo de la presión que ejerza el magisterio”, advirtió.

Cabe señalar que en la región Junín existen más de 29 mil docentes en distintos niveles educativos, de los cuales al menos 26 mil —entre nombrados y contratados— cumplen con los requisitos para acceder a estos beneficios.