En el distrito de Río Tambo, de una población de 553 niños menores de 12 meses, a 478 se les realizó el dosaje de hemoglobina en la sangre y en 120, es decir un 25.1% se detectó anemia, según la información la Diresa Junín, que fue alcanzada al Ministerio de Salud.En Satipo, se diagnosticó anemia en el 14.4% de los niños tamizados, en Pangoa en 13.9%, Mazamari 12.5%, como una muestra de como esta enfermedad, afecta a los más vulnerables en LA Selva Central. SIERRA. En las provincias de la sierra, la situación también es preocupante. En Jauja, de 97 niños menores de 12 meses, se realizó el dosaje de hemoglobina en la sangre a 69 y se diagnosticó anemia en 10 menores, que representa un 14.5%. En Huancayo, de una población de 806 niños menores de 12 meses, se realizó el dosaje a 438 y en 36 se diagnosticó anemia con un 8.2%. En Pilcomayo, de una población de 153 niños menores de 12 meses. Se realizó dosaje de hemoglobina en 90 niños y en 10 se diagnóstico anemia con un 11.1%. En Chilca, se diagnosticó anemia en el 8.8% de los tamizados. En Pariahuanca en un 8.7%. En Huancayo en el 8.2%, en el distrito de El Tambo se halló anemia en el 7.4%, en Huancán en el 7.1%, en Sapallanga en el 6.1%, en Sicaya en el 5.3%.En Concepción, se halló con anemia al 10.8% de los tamizados. En Manzanares en el 12.5%, en Comas en el 11.8% y en Andamarca en el 7.1%.La responsable del área de promoción de la salud de la microred La Libertad, Madeley Soto Moscoso, manifestó que pese a los esfuerzos del sector salud por combatir a esta enfermedad. En Huancayo, la anemia va en aumento en el año 2025. “De cada 10 niños, hasta 4 están con anemia, esperamos que este año se disminuyan las tasas. El incremento se debe a diversos factores sociales, demográficos, hay población que no puede solventar una alimentación rica en hierro con un hígado o sangrecita, la canasta familiar se incrementó y muchos no tienen trabajo”, comentó la enfermera.En Huancayo, como distrito, los niños con anemia se concentran en el sector 9, ubicado en la cooperativa Santa Isabel, ya que esa zona, alberga a muchos migrantes de Huancavelica, Ayacucho, Pariahuanca y son una población que tiene que ser atendida. Los síntomas más visibles de la anemia es que un bebé o niño se muestra irritable. Además muestra fatiga extrema, debilidad, palidez en la piel, encías o uñas, falta de aliento, mareos, dolor de cabeza, manos y pies fríos, y palpitaciones.En el centro de salud se evalúa el peso y la talla, las habilidades y se le somete a los niños a una desparasitación, ya que muchos niños llegan con parasitosis. Además, educan a las madres en el adecuado tratamiento del agua potable, que consumen.Cuando un niño es detectado con anemia, el personal de salud, suministra el sulfato ferroso, durante 6 meses continuos para garantizar la recuperación. Además se requiere seguir una alimentación balanceada, que se trabaja incluso cuando las madres están en periodo de gestación. A los meses, su alimentación tiene que ser en base a alimentos ricos en hierro como el hígado de pollo, la sangrecita, entre otros. Siempre de la mano con un pediatra. En las instituciones educativas trabajan de la mano con el Cunamás, donde se verifican las atenciones de los niños y monitorean que la madre puede recibir el tratamiento completo. El gerente de Desarrollo e inclusión social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe Paitán, manifestó que a nivel regional son 46 distritos donde se realiza el trabajo y el compromiso 1 para reducir la anemia en niños, niñas y madres gestantes. En Huancayo, se trabaja con una muestra de 900 niños menores de 12 meses, donde se hace el tamizaje y luego se promueve una alimentación adecuada para prevenir y combatir la anemia. Es por ello que impulsan las feria para una correcta alimentación de los menores de edad.