La convocatoria 2026 de Beca Perú, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), inició inscripciones hasta el 13 de mayo, ofreciendo alrededor de 671 vacantes a nivel nacional gracias a la cooperación con 36 instituciones de educación superior.

“Esta beca no es subvencionada por el PRONABEC, sino que las instituciones privadas donan las becas y nosotros las llevamos a concurso público”, explicó la especialista regional Shane Solano .

En Junín participan la Universidad Continental, la UPLA y el Instituto Continental, que en conjunto ofrecen 31 becas (18, 8 y 5, respectivamente) en carreras como administración, contabilidad y tecnología médica. Los beneficios cubren matrícula y pensiones, pero no gastos de manutención.

“Cada institución define las carreras, vacantes y condiciones, y nosotros nos ceñimos a esas ofertas”, precisó la funcionaria.

Es gratuita y virtual, dirigida a jóvenes que hayan culminado la secundaria. “Primero el postulante debe lograr su ingreso a la universidad o instituto, y luego puede concursar por la beca”, indicó Solano, quien agregó que el proceso no contempla examen, sino la evaluación del expediente del postulante.

La selección se realiza por puntaje acumulado según criterios como rendimiento académico, condición socioeconómica y logros adicionales. No existe límite de edad para postular.