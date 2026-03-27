El cáncer de cuello uterino se mantiene como la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en el Perú y golpea también a la macrorregión central, donde más del 60% de casos se detecta en estadios avanzados. En el IREN Centro se registraron 2123 casos entre 2020 y 2025, con una alta concentración en Junín, región que se ubica entre las cinco con mayor incidencia a nivel nacional.

“El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en nuestro país. Lamentablemente, cada día mueren hasta cinco mujeres”, advirtió el ginecólogo oncólogo del IREN, Danilo Baltazar, quien subrayó que, pese a su gravedad, es prevenible y curable si se detecta a tiempo.

“Este cáncer nos da mucho tiempo para detectarlo, incluso más de 10 años, pero nuestros pacientes llegan en estadios avanzados por la poca cultura de prevención”, señaló. En etapas iniciales no presenta síntomas, pero cuando progresa aparecen sangrados irregulares, flujo anormal y dolor.

En los casos más graves, el cáncer invade órganos cercanos y puede generar complicaciones como hemorragias, falla renal e incluso metástasis a pulmones e hígado. Además, el impacto trasciende lo clínico: muchas mujeres enfrentan infertilidad, menopausia precoz y dificultades económicas que afectan a toda la familia.

A ello se suma el alto costo del tratamiento. Mientras un caso detectado a tiempo puede costar alrededor de 50 mil soles, los casos avanzados pueden superar los 500 mil soles debido a terapias complejas.