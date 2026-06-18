El cáncer de próstata continúa siendo uno de los principales problemas oncológicos que más afecta a padres de familia de la región. Desde 2020 hasta marzo de 2026, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro) diagnosticó 597 nuevos casos, con un incremento sostenido en los últimos años: mientras en 2020 se registraron 59 pacientes, en 2025 la cifra llegó a 132 casos nuevos. El jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria, Luis Tello, explicó que este tipo de cáncer ocupa el segundo lugar en frecuencia entre los varones, después del cáncer de estómago.

La principal preocupación es que alrededor del 70 % de los pacientes llega al hospital cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas.

“Si el cáncer se detecta tempranamente, las probabilidades de control e incluso de curación son muy altas”, sostuvo el especialista. Añadió que la mayoría de casos se presenta entre los 60 y 75 años.

Según Tello son: la edad avanzada, la herencia genética, la obesidad y el sedentarismo. Además, recordó que en las etapas iniciales la enfermedad suele no presentar síntomas, por lo que recomendó realizar controles anuales. Precisó que el examen de sangre PSA y el tacto rectal son pruebas complementarias para la detección temprana.

“Todavía existen muchos mitos alrededor del tacto rectal, pero la prevención es un acto de responsabilidad con la propia salud y no un motivo de vergüenza”, enfatizó.