En el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, el distrito de San Andrés fue escenario de la Feria de Conservación Marina “San Andrés, Mar de Tortugas”, una importante jornada educativa que reunió a niños, jóvenes y familias con el propósito de fortalecer la conciencia sobre la protección de estas emblemáticas especies que forman parte de la riqueza natural del litoral pisqueño.

Biodiversidad marina

La actividad, organizada en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Andrés y diversas instituciones nacionales, contó con la participación de entidades como SERFOR, MIDAGRI, SERNANP, MINAM, PRODUCE, IMARPE y MINCETUR. A través de stands informativos, juegos, exposiciones y actividades interactivas, los asistentes conocieron más sobre la biodiversidad marina y el papel fundamental que cumplen las tortugas marinas en el equilibrio de los ecosistemas.

Durante estos días también destacó la ONG ACOREMA, organización que desde hace años desarrolla labores de educación ambiental y conservación marina en la provincia de Pisco. En diálogo con Correo, el biólogo Julio Reyes resaltó la importancia de proteger los ecosistemas marinos y las especies que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad o peligro. Señaló que la conservación de la biodiversidad es una tarea que involucra a toda la población y requiere un compromiso permanente de las instituciones y la ciudadanía.

Reyes destacó que ACOREMA viene realizando constantes campañas de sensibilización en instituciones educativas, espacios públicos y comunidades costeras, con el objetivo de difundir la importancia de la conservación de las tortugas marinas y otras especies amenazadas. Asimismo, recordó que estos animales cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas marinos y que su desaparición tendría un impacto negativo en el equilibrio natural de nuestros océanos.

La celebración también permitió reflexionar sobre un pasado marcado por la captura y comercialización indiscriminada de tortugas marinas, práctica que contribuyó a la reducción de sus poblaciones en el litoral peruano.

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