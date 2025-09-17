El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica, en coordinación con la Fiscalía y Policía, intervino el Hotel Paracas Luxury, ubicado en el distrito de Paracas (Pisco), donde se logró encontrar cuatro especímenes taxidermizados (disecados) de tortugas marinas, presuntamente en condición ilegal.

Sin documentación

La diligencia se desarrolló con autorización del administrador del establecimiento. Durante la inspección se constató la presencia de tres ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas) y uno de tortuga carey (Eretmochelys imbricata), especies categorizadas por el Estado peruano como En Peligro (EN) y en Peligro Crítico (CR) respectivamente. Dos especímenes estaban completos y de los otros dos se encontró únicamente los caparazones.

Al solicitar la documentación que acreditara la legalidad de su tenencia, los representantes del hotel señalaron que dichos registros estarían en manos de antiguos propietarios; e indicaron que las piezas permanecían en el lugar desde hace varios años. Sin embargo, al no presentarse los documentos correspondientes, el personal de SERFOR procedió al decomiso de los especímenes, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si es que acreditaban procedencia legal.

Alberto Yataco Pérez, administrador técnico de la ATFFS Ica señaló que, “todas las especies de tortugas marinas se encuentran protegidas por la legislación nacional e internacional, debido a su condición de amenaza; y reitera que el SERFOR mantiene el compromiso de continuar trabajando articuladamente con las autoridades competentes para prevenir y sancionar los delitos contra la tenencia, transporte y comercialización ilegal de productos forestales y de fauna silvestre en el país”.

Es necesario resaltar que las tortugas marinas son animales migratorios que habitan en todos los océanos del mundo y cuentan con áreas definidas durante las etapas de su ciclo biológico. Los mares tropicales constituyen sus zonas de reproducción. Estos reptiles cumplen un rol en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Su desaparición, podría causar graves problemas que incluso puede afectar a la pesca.

