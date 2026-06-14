Con el objetivo de promover la conservación de las especies marinas y fortalecer la educación ambiental, este martes 16 de junio se desarrollará la feria “San Andrés, Mar de Tortugas”, una actividad organizada en el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas. El evento se llevará a cabo desde las 3:00 de la tarde en la Plaza de Armas del distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, y estará dirigido a toda la familia.

Jornada educativa

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en actividades interactivas, visitar stands informativos y conocer de cerca la importancia de las tortugas marinas para el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. Asimismo, especialistas y representantes de diversas instituciones compartirán información sobre las acciones que se vienen realizando para la protección y conservación de estas emblemáticas especies que habitan las costas peruanas.

La iniciativa cuenta con la participación de instituciones como Acorema, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), la Municipalidad Distrital de San Andrés y diversos organismos vinculados a la gestión y conservación de los recursos marinos. Los organizadores invitaron a la población a sumarse a esta jornada educativa y recreativa, que busca generar conciencia sobre la protección del mar y la biodiversidad que alberga.

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