Las selecciones de Canadá y Qatar se medirán este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un encuentro que puede ser determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

Ambos equipos llegan después de empatar en sus respectivos estrenos. Canadá igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar rescató un empate por el mismo marcador frente a Suiza.

Con los cuatro integrantes del grupo igualados con un punto, el duelo adquiere una enorme importancia antes de la última jornada.

¿A qué hora juega Canadá vs. Qatar?

País Hora Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Canadá 6:00 p.m. Qatar 1:00 a.m. (viernes)

¿Dónde ver Canadá vs. Qatar EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports.

Asimismo, los aficionados podrán seguir las incidencias mediante DGO y las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

Canadá busca consolidar su crecimiento internacional

La selección canadiense continúa atravesando uno de los mejores momentos de su historia futbolística.

Tras volver a una Copa del Mundo en Qatar 2022 y ejercer como uno de los anfitriones del Mundial 2026, el conjunto norteamericano pretende confirmar su evolución y competir por primera vez por un lugar en los octavos de final.

Su principal fortaleza es la velocidad y capacidad ofensiva de una generación que ha elevado el nivel competitivo del país en los últimos años.

Una victoria ante Qatar dejaría a Canadá en una posición favorable antes de cerrar la fase de grupos frente a Suiza.

Qatar quiere seguir siendo competitivo en el escenario mundial

Qatar afronta su segunda participación consecutiva en una Copa del Mundo con la intención de demostrar el crecimiento experimentado por su fútbol durante la última década.

La selección asiática, campeona de Asia en 2019 y 2023, mantiene una base de jugadores acostumbrados a competir juntos y destaca por su orden táctico y velocidad en las transiciones.

Después de sumar un punto frente a Suiza, los qataríes saben que un triunfo los acercaría al objetivo de clasificar a la siguiente ronda.

Un Grupo B más abierto que nunca

Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina comenzaron el Mundial con un empate, por lo que ninguno logró sacar ventaja en la tabla.

Eso convierte a la segunda fecha en una jornada decisiva, donde cualquier victoria puede marcar diferencias de cara a la última jornada.

El ganador del encuentro llegará con grandes posibilidades de asegurar su clasificación en la tercera fecha.

Datos clave

Partido: Canadá vs. Qatar.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Jueves 18 de junio.

Hora en Perú: 5:00 p.m.

Grupo: B.

Transmisión: DSports y DGO.

Ambos equipos empataron en la primera fecha.

Suiza y Bosnia completan el Grupo B.

El vencedor quedará cerca de los octavos de final.