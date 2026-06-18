El Concejo Provincial de Huancayo aprobó la licencia sin goce de haber de cinco regidores que participarán en las Elecciones Municipales 2026. La autorización regirá del 4 de setiembre al 4 de octubre, conforme a la normativa electoral.

Entre los beneficiados figuran Sayuri Mayta, candidata a regidora en Chilca; Marjuri Contreras, quien postula a la alcaldía de Sapallanga; Ronald Huayas, candidato a la alcaldía de El Tambo; Saúl Alejo, aspirante a la alcaldía de Chilca; y José Ortiz Soberanes.

La salida temporal de los concejales obligará a la convocatoria de accesitarios para garantizar la continuidad de las comisiones y sesiones del Concejo.

TE PUEDE INTERESAR:



