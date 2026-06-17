Pedro Ortega Poma, de 22 años, fue detenido luego de protagonizar una peligrosa persecución policial en Huancayo que dejó ocho personas heridas, entre ellas dos efectivos de la Policía Nacional del Perú.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el conductor de una camioneta de placa AII-844 se pasó la luz roja del semáforo en la intersección de los jirones Moquegua y Breña. Tras ser advertido por las autoridades, emprendió la fuga.

Durante su recorrido, el vehículo impactó al menos diez unidades y una motocicleta, además de subir a la acera para evadir a los agentes.

Ocho personas resultaron heridas

La persecución concluyó en la intersección de la avenida Huancavelica con el jirón Lima, donde el conductor fue finalmente reducido por la Policía.

Entre los heridos figuran el policía de tránsito Sandro Samaniego Melgar y el suboficial Julio Carhuamaca Sanabria, quienes fueron embestidos durante la intervención.

El choque múltiple dejó además a otras seis personas lesionadas.

Dosaje etílico dio positivo

Tras su captura, Pedro Ortega Poma fue sometido al examen de dosaje etílico, cuyo resultado confirmó que había consumido bebidas alcohólicas.

La Policía informó que el joven permanece detenido y es investigado por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones, conducción en estado de ebriedad, contra la función jurisdiccional y tentativa de homicidio.

Más de 2.700 detenidos por manejar ebrios en Junín

De acuerdo con cifras policiales, en lo que va de 2026 se registraron 2.794 detenciones por conducción en estado de ebriedad en la región Junín.

Las autoridades advirtieron que los adultos jóvenes figuran entre los grupos con mayor incidencia en este tipo de infracciones.