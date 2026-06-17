Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no emite la resolución definitiva de vacancia del alcalde de El Tambo, Julio Llallico Colca, ni entrega las credenciales a su sucesor, Iván Joel Medina Esquivel, el Poder Judicial ya viene requiriéndolo formalmente en su condición de alcalde transitorio para que cumpla con el pago de diversas obligaciones económicas pendientes de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

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Este medio accedió a por lo menos cinco resoluciones judiciales emitidas por juzgados laborales de Huancayo, en las que se ordena notificar directamente a Medina Esquivel para que garantice el cumplimiento de sentencias, cronogramas de pago e indemnizaciones derivadas de procesos laborales seguidos contra la comuna tambina.

Uno de los casos corresponde al expediente 00686-2025, donde el Tercer Juzgado de Trabajo dispuso el inicio de la ejecución de una sentencia y requirió a Medina, en su condición de alcalde transitorio, el pago de S/ 77,902.78 a favor de un trabajador, además del depósito de S/ 7,289.86 por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Situaciones similares se registran en los expedientes 01505-2021, 00026-2023 y 00909-2018, donde distintos juzgados laborales aprobaron cronogramas de pago y exigieron al burgomaestre transitorio acreditar depósitos y honrar compromisos asumidos por la municipalidad. En algunos casos, los jueces advirtieron que el incumplimiento podría generar la aceleración de la deuda y la ejecución judicial inmediata.

Las resoluciones también contemplan apercibimientos personales. De persistir el incumplimiento, los magistrados podrían imponer multas compulsivas equivalentes a tres Unidades de Referencia Procesal (URP), las cuales deberán ser asumidas con recursos propios de la autoridad edil y no con fondos municipales.

La situación evidencia que, pese a la falta de un pronunciamiento definitivo del JNE, diversas instancias judiciales ya reconocen a Iván Medina como máxima autoridad edil para efectos administrativos y judiciales, trasladándole la responsabilidad de atender las obligaciones económicas.