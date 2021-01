Un establecimiento de comidas conocido como “El Embarcadero”, ubicado en la provincia de Huancayo, región Junín, fue intervenido por personal de la municipalidad provincial en coordinación con efectivos de la Policía Nacional por hacer caso omiso de las medidas restrictivas implementadas para evitar contagios por el coronavirus. En ese lugar se halló a varios hombres quienes estaban en compañía de mujeres de diferentes edades durante el toque de queda.

Así lo informó la Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante sus redes sociales, donde precisa que las mujeres intervenidas atendían con total normalidad a parroquianos en el interior de dicho establecimiento que tenía licencia de funcionamiento para ser una marisquería.

No obstante, el municipio aseguró, que el local por las noches y debido a las evidencias halladas funcionaba como un night club clandestino.

El operativo inopinado se llevó a cabo pasadas las 8:00 p.m. del último miércoles a cargo de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el personal de serenazgo y efectivos policiales.

Por su parte, el gerente de Promoción Económica y Turismo, Hugo Bustamante, informó que frente a ello, el personal de Fiscalización impuso la sanción económica equivalente al 30% de la Unidad Impositiva Tributaria y la clausura temporal de 60 días por desacatar las medidas de protección, control, vigilancia establecidas para evitar contagios por el coronavirus.

“Se ha procedido a intervenir este establecimiento que va a ser infraccionado por distorsionar o ampliar el giro a un giro especial que, dicho sea de paso, no debería estar funcionando, no solo porque estamos en toque de queda sino que este tipo de giros no debería estar funcionado”, sentenció.