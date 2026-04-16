Con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la elección de diputados por la región Junín comienza a perfilar a sus virtuales representantes en el nuevo Parlamento. Hasta el cierre de esta edición se habían contabilizado el 33% de actas con votos de 749,561 electores, lo que permite proyectar una distribución preliminar de los cinco escaños asignados a la región y uno en la cámara de senadores.

Según los resultados parciales, Fuerza Popular lidera la votación regional, lo que le permitiría alcanzar hasta dos curules. En tanto, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el partido Cívico Obras lograrían un escaño cada uno, en un escenario marcado por la fragmentación del voto.

En el caso de Fuerza Popular, la candidata con mayor votación es Ana Patiño Urco, quien se perfila como la principal opción para alcanzar una curul. De mantenerse la tendencia, esta agrupación podría asegurar un segundo escaño, el cual sería ocupado por el excongresista Israel Lazo Julca, quien le sigue en la preferencia electoral.

La eventual llegada de ambos candidatos al Parlamento reforzaría la presencia del fujimorismo en la sierra central. Asimismo, en la elección al Senado, el candidato David Jiménez se perfila como el virtual representante por esta misma agrupación en la región Junín.

Por su parte, en Juntos por el Perú, Marlon Aguirre Ramos encabeza la votación interna y se perfila como el virtual representante de esta organización política.

En tanto, en Ahora Nación, César Muedas Balbiece lidera la preferencia de votos, posicionándose como el principal candidato de su agrupación para acceder a una curul. Por el partido cívico Obras, Máximo Peralta Jorpa tendría una opción a ingresar al parlamento.