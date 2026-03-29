Un crecimiento sostenido en la oferta hotelera se registra en la región, aunque aún enfrenta importantes desafíos en infraestructura y formalización. Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), actualmente existen 881 establecimientos de hospedaje formales, de los cuales 129 cuentan con algún tipo de categorización entre hoteles, hostales y albergues.

La directora regional, Dania Vila, destacó que este año se ha registrado un incremento del 2.7% en el número de alojamientos. “Lo importante es que si hay demanda de turistas, significa que estamos posicionando bien nuestra marca Junín”, señaló al resaltar que la inversión privada continúa en crecimiento dentro del sector.

Respecto a la categorización hotelera, la región presenta aún limitaciones. Actualmente, la mayoría de establecimientos se ubica en la categoría de dos estrellas, mientras que el nivel más alto alcanzado por solo un establecimiento es de cuatro estrellas, cuya sede está en Huancayo. “Nos falta infraestructura. Para subir de categoría se requieren espacios como salones de eventos, medidas específicas en habitaciones y servicios complementarios que muchos no tienen”, explicó Vila.

Uno de los principales problemas identificados es la informalidad en la construcción de hospedajes, lo que impide que muchos establecimientos accedan a una mejor categorización. “Terminan siendo hospedajes grandes, incluso con más de 100 habitaciones, pero no cumplen los parámetros técnicos y no podemos otorgarles una categoría superior”, advirtió la funcionaria, señalando que se trabajará con municipalidades para corregir estas deficiencias.

En el marco de estas fechas, la funcionaria también informó que se ha activado la Red de Protección al Turista, una instancia multisectorial que articula el trabajo de instituciones públicas y privadas. “La idea es reforzar el destino como un lugar seguro y darle la imagen al visitante de que Junín puede ser recorrido con total tranquilidad”, afirmó, precisando que el sistema operará de forma permanente.