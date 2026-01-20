Cuatro muertos y alrededor de 70 afectados es el saldo que las lluvias, inundaciones y huaicos han generado en la región Junín; a pesar de ello, a muchas autoridades parece no importarles la situación y decidieron no participar —y en algunos casos ni enviar representantes— en la instalación de la Plataforma Regional de Defensa Civil.

INVESTIGACIONES

Solo el 60 % de instituciones involucradas en la plataforma asistió; algunas municipalidades, como la de Yauli, no enviaron a ningún representante, mientras que la inasistencia de los alcaldes provinciales fue notable. Solo estuvieron los alcaldes de Junín y Jauja.

Llamó también la atención la ausencia de la Compañía de Bomberos, que tampoco envió representantes. Por su parte, el Arzobispado de Huancayo —con una cantidad significativa de iglesias y templos en situación precaria y riesgo de colapso— tampoco participó de la reunión.

Sobre esto, el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, informó que el Ministerio Público iniciará investigaciones por presunta omisión de funciones contra las autoridades que no participaron, pese a la gravedad de la situación.

“Son irresponsables; parece que lo toman a la ligera, no son conscientes de lo que han asumido. La Fiscalía de Prevención del Delito ya tomó conocimiento; esto es una ley, no un favor”, advirtió la autoridad regional.

ACUERDOS

Pese a la ausencia de autoridades titulares, se tomaron acuerdos para el inicio de acciones de fiscalización y, más importante, gestionar el mantenimiento de vías.

“Vamos a exigir a Provías Nacional mayor presencia de maquinaria en las vías nacionales que en el mes de enero, febrero y marzo se van a estar bloqueando”, anunció el subgerente de Defensa Civil, José Vásquez, quien finalizó pidiendo a las autoridades actuar con celeridad, compromiso y responsabilidad ante las emergencias.