La temporada de lluvias, según el Senamhi, se extenderá por lo menos hasta la tercera semana de febrero. Los estragos ya se notan, y no solo en los 18 distritos de la región Junín que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Decreto Supremo n.° 003-2026, declaró en emergencia por 60 días ante el alto riesgo de deslizamientos, inundaciones y colapsos de vías.

PEDIDO

Al respecto, José Vásquez, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín (GRJ), anunció que se solicitará al Gobierno Central ampliar esta declaratoria a más distritos de la región que, según información subida al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), también están siendo duramente afectados por el temporal.

“Nosotros estamos mapeando cuáles son las emergencias registradas en el Sinpad. Vamos a solicitar que se amplíe la declaratoria de estado de emergencia en distritos que han sido afectados esta semana y que no están considerados en este decreto supremo”, detalló el funcionario.

Sucede que la declaratoria no incluyó a localidades como Sausa, Ataura y Jauja; sin embargo, estas fueron duramente golpeadas durante las lluvias registradas el pasado jueves. Para Vásquez, sin embargo, el no estar declarados en emergencia no significa que los distritos deban dejar de atender las posibles afectaciones generadas por las lluvias torrenciales.

“Las autoridades, aun cuando no estén declaradas en estado de emergencia, son los presidentes de las plataformas distritales de Defensa Civil. Tienen que brindar una respuesta inmediata cuando sucedan las emergencias”, puntualizó.

Es importante precisar que, cuando un distrito entra en emergencia, el gobierno regional y los municipios quedan facultados para ejecutar acciones de prevención y respuesta bajo la coordinación del Indeci.

No obstante, esto no implica que el Gobierno central les entregue dinero extra; en realidad, la declaratoria les da el permiso legal para reorganizar sus propios fondos y usar dinero de otras áreas para atender la emergencia de forma directa.

MÁS LLUVIAS

Para la tercera semana de enero, la región andina registrará precipitaciones de intensidad moderada y fuerte; mientras que la selva central tendrá que soportar lluvias ligeras, moderadas y fuertes. Así lo advirtió Adam Ramos, directora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Junín.

“Hemos tenido durante diciembre un déficit hídrico; sin embargo, ahora en enero, febrero y marzo los patrones generadores de lluvia están activos. Se avecina un periodo lluvioso complejo”, alertó la funcionaria.

El Senamhi emitió una alerta naranja en el río Perené y se espera que otros ríos incrementen su caudal.