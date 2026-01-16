El distrito de Sausa, en la provincia de Jauja, enfrenta los estragos de las intensas lluvias que dejaron cinco viviendas completamente damnificadas y tres más afectadas, afectando a un total de 28 personas. Ante la emergencia, el Gobierno Regional de Junín, mediante la Subgerencia de Defensa Civil, brindó apoyo inmediato a las familias afectadas.

Los damnificados recibieron ayuda humanitaria consistente en calaminas, triplay, colchones, camas plegables, bidones, utensilios de cocina, kits de higiene personal, frazadas y alimentos de primera necesidad. Además, se proporcionaron cuatro motobombas para facilitar el drenaje del agua y reducir riesgos adicionales.

El subgerente de Defensa Civil, José Vásquez Loaiza, supervisó las labores de atención, registró los daños y coordinó acciones con la Municipalidad Distrital de Sausa para continuar asistiendo a las familias que aún requieren apoyo.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante la continuidad de las lluvias y advierten que la temporada de precipitaciones podría generar nuevos riesgos en la zona.