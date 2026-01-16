Grave peligro para transeúntes. La pared posterior de la Comisaria PNP de Tarma está a punto de caer debido a las lluvias que soporta la región, sumado a los años de antigüedad. El local, ubicado entre los jirones Callao, Ucayali y Huánuco, es de material rústico y tiene más de medio siglo. En el segundo nivel de dicha casona también funciona la subprefectura provincial.

Es la pared que da al jirón Huánuco, una vía muy transitada, la que se convierte en una bomba de tiempo. A pesar de la señalización de peligro con cintas, decenas de pobladores siguen pasando por el lugar.

El secretario técnico de Defensa Civil, Iván Díaz, señaló que existe un peligro inminente para la población.

“Hay un nivel de riesgo muy alto de colapso estructural del muro perimétrico y del torreón de vigilancia, con potencial de generar lesiones graves o fatales a los transeúntes de los jirones Huánuco y Ucayali. Asimismo, se identificó un riesgo alto de electrocución, por lo que resulta urgente la intervención de un electricista certificado a fin de corregir las deficiencias del sistema eléctrico“, señaló.

Recomendó demoler los muros rústicos, reduciendo su altura en aproximadamente un metro, previa obtención de la licencia municipal correspondiente.