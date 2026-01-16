La Dirección Regional de Salud (Diresa) confirmó 11 casos de tos ferina en la región Junín. Asimismo, informó que el brote de “coqueluche” o “tos convulsiva” ya ha cobrado su primera víctima: un bebé de apenas un mes en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo.

La situación es compleja y representa un riesgo muy alto para niños menores de cinco años; por ello, la vacunación es clave para frenar la propagación de la bacteria, que puede llegar a ser mortal.

La Diresa detalló que el valle del Mantaro registra la mayoría de casos; los pacientes están ubicados en Concepción, Huancayo, Chilca, El Tambo y Huancán. El resto se localiza en la Selva Central.

RIESGO

El titular de la Diresa Junín, Edwin Pari, recalcó que el principal grupo de riesgo son los menores de edad. No obstante, precisó que también se ha registrado un caso en un adulto de la provincia de Chanchamayo.

“Es una enfermedad que puede causar la muerte, principalmente en la población menor de cinco años; por eso tenemos que incentivar la vacunación”, manifestó el funcionario.

VACUNACIÓN

De los 11 casos confirmados, se verificó que el 90 % de las madres no se vacunaron contra la tos ferina durante el embarazo, lo que dejó desprotegidos a los recién nacidos. Así lo alertó Anani Basaldúa, miembro del equipo técnico de Epidemiología de la Diresa Junín.

“Nueve pacientes son menores de un año que no han cumplido su calendario por ser recién nacidos; para protegerlos, las madres gestantes debieron estar vacunadas. Si la madre no ha estado protegida, el bebé tampoco”, advirtió la funcionaria.

La brecha no solo es para gestantes; según explicó Basaldúa, el encierro de la pandemia hizo que muchos niños no completen la vacuna pentavalente y los refuerzos correspondientes.

Al cierre del 2025, la cobertura de vacunación contra la tos ferina en niños menores de un año (con tercera dosis) fue del 94.31 %. La vacuna de refuerzo al año y medio llegó al 87.48 %, mientras que el segundo refuerzo, a los cuatro años, alcanzó el 74.55 %.

Es por ello que, entre el 19 de enero y febrero, se realizará un barrido de vacunación contra la tos ferina. Se espera vacunar a 9226 niños y 3918 madres gestantes. Se recorrerán las calles, pero también se aplicarán dosis en el 100 % de las IPRESS de la región.

CHANCHAMAYO

En La Merced, se confirmó un caso en un joven de 21 años del sector Pampa del Carmen, lo que motivó la activación inmediata del barrido general de vacunación.

La Unidad de Respuesta de la Zona Sanitaria a cargo de la obstetra Gabriela Cancho Loayza, inició una jornada de vacunación casa por casa en puntos estratégicos, priorizando a niños de siete años.

El personal de salud recorrió la zona en compañía de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Municipal, debido a que muchas personas son reacias a la inmunización.