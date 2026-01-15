La consejera regional Kely Flores advirtió que la región Junín se encuentra en alerta ante un posible riesgo de desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud, situación que viene afectando principalmente a hospitales de alta capacidad resolutiva como el Daniel Alcides Carrión, El Carmen y Julio César Demarini.

“Cuando los pacientes acuden a los establecimientos de salud, no logran encontrar medicamentos y les piden que compren en farmacias”, señaló Flores, precisando que este problema se arrastra desde el año pasado y no ha sido corregido de manera estructural.

“Lamentablemente el 2025 en el hospital Carrión hemos tenido un desabastecimiento que incluso llegaba al 60% cuando la línea base desde la directiva del Ministerio de Salud (Minsa) es el 90% de abastecimiento”, expresó.

Esta situación se ve agravada por el limitado presupuesto asignado al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES). “Se le ha designado apenas 300 millones de soles para abastecer de medicamentos a todo el país, un monto irrisorio frente a la demanda nacional”, advirtió.

Según informó la consejera, la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID) de la Diresa presentó un informe que confirma la gravedad del problema. “El año pasado, las unidades ejecutoras de la región Junín solo alcanzaron un promedio del 43 % de atención en los ítems de medicamentos distribuidos a través de las redes de salud”, informó.

Ante esto, la directora adjunta de el hospital El Carmen, Angela Alvarado, rechazó que exista desabastecimiento y aseguró que durante el 2025 se comprometió el 94 % del presupuesto de la Dirección de Insumos Terapéuticos (DIT) en la compra de fármacos. “Esto se demuestra en nuestros indicadores”, afirmó.

Por otro lado, el director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced, afirmó que el nosocomio adquirió el indicador DME (Disponibilidad de Medicamentos Esenciales). “El hospital empezó con el 78%, y ahora estamos en el indicador óptimo del 90%”, afirmó.