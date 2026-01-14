El Poder Judicial dio luz verde al inicio de una investigación preparatoria contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por las presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo, en puestos del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dispuso esta medida luego de que la Fiscalía de la Nación le notificara la decisión, emitida el 27 de noviembre de 2025, de formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Chávez Chino por un periodo de 120 días naturales. La exfuncionaria es investigada como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, por hechos que se habrían producido cuando ejerció como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura.

Checkley Soria ordenó notificar la resolución emitida el pasado 7 de enero —a la que tuvo acceso RPP— tanto a la Fiscalía de la Nación como a la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal de la expremier, para los fines correspondientes.

La Fiscalía de la Nación dio inicio a esta investigación preparatoria después de que, el 1 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional presentada contra Betssy Chávez, como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, a raíz de estos hechos.

De acuerdo con la tesis fiscal, Betssy Chávez se habría interesado de manera indebida y directa en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como asistente nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal, así como en la contratación de Flor Sotelo, hermana de Abel Sotelo, como auxiliar nivel 2 de dicha organización.

La Fiscalía también afirma que la investigada se habría interesado de manera indebida en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como apoyo administrativo en la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud (EsSalud), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La Fiscalía también imputa a Betssy Chávez haberse interesado de manera indebida en la designación de Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, sostiene que habría ejercido influencias reales sobre el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, a quien presuntamente le ofreció interceder para que Antonio Sotelo fuera designado jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a cambio de que este le brindara apoyo político en la región Tacna durante sus viajes de representación.

El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, y dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, en el marco del proceso penal que afrontó por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La expremier se mantiene en la residencia de la Embajada de México en Lima, tras haber recibido asilo diplomático por parte del Gobierno de ese país.