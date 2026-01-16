El huaico que cayó en la selva central dejó una escena de tragedia en la región Junín, cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, viviendas colapsadas y carreteras totalmente bloqueadas por toneladas de lodo y piedras.

El deslizamiento se registró en la madrugada del 13 de enero en el sector del río Perené, distrito de Villa Perené, provincia de Chanchamayo, tras varios días de intensas lluvias que siguen afectando a la zona. La fuerza del huaico arrasó cultivos, interrumpió el tránsito vehicular y dejó a varias localidades prácticamente incomunicadas.

Ante la emergencia, un equipo técnico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se desplazó hasta las zonas más afectadas para coordinar con las autoridades locales las labores de limpieza y liberación de vías, principalmente en Alto Pichanaqui y sectores aledaños.

Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES-MTPE), junto a efectivos de la Policía Nacional, recorrió los puntos críticos para evaluar daños y articular apoyo a las familias damnificadas, así como acompañamiento a los deudos de las víctimas mortales.

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, informó que el equipo del sector permanecerá en la zona debido al riesgo de nuevos deslizamientos, ya que las lluvias continúan en la región. Asimismo, señaló que se reforzarán las acciones preventivas para evitar mayores pérdidas humanas.

Junín forma parte de los más de 380 distritos del país declarados en estado de emergencia por el Ejecutivo, debido a las precipitaciones intensas y al alto riesgo de nuevos huaicos e inundaciones.