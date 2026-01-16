El Partido Aprista Peruano (APRA) presentó en Junín a su lista de candidatos a la Cámara de Diputados con miras a las Elecciones Generales 2026, aunque al acto político solo asistieron tres de los seis postulantes inscritos. La actividad fue encabezada por Félix Ortega, presidente de la Comisión Política del APRA en la región.

Durante la presentación, Ortega sostuvo que el APRA combina “doctrina, tradición, experiencia y juventud” y se mostró confiado en superar la valla electoral. Asimismo, minimizó las encuestas y aseguró que el panorama político “cambiará en las próximas semanas”, resaltando que la militancia aprista respalda disciplinadamente la candidatura presidencial de Enrique Valderrama.

La candidata que encabeza la lista, Jacqueline Jeanette Santos Julca, destacó su formación académica y trayectoria partidaria. “No somos improvisados, tenemos formación y más de 20 años de militancia en el Apra. Aquí no hay aspiraciones personales, sino colectivas, eso nos enseñó Haya de la Torre”, afirmó, al señalar que uno de sus ejes será la salud mental.

Por su parte, Julio César Nieto Tinoco, candidato con el número 4, cuestionó el desempeño del actual Congreso y planteó cambios urgentes. “Una de nuestras primeras propuestas será pedir la rebaja del salario de los congresistas”, indicó, añadiendo que la seguridad ciudadana y la flagrancia inmediata deben ser prioridades.

Nieto también sostuvo que las deficiencias del Código Penal permiten que delincuentes sean liberados rápidamente, por lo que planteó una reforma normativa que respalde el trabajo policial y fiscal en beneficio de la ciudadanía. Además resaltó la “renovación” que se planteó en el partido para estas elecciones. “Los postulantes a la Cámara de Diputados ha postulado anteriormente, esa es la renovación del partido”, dijo.

En tanto, Marcelo Martín Hurtado Castañeda, candidato número 6, remarcó sus 28 años de militancia aprista y propuso una reforma integral del sistema judicial. “Ocho de cada diez peruanos no confían en el Poder Judicial. Justicia que tarda no es justicia”, expresó, señalando que impulsará una justicia rápida y efectiva para Junín.