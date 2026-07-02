Durante el primer semestre del año 2026, se registra un total de 6052 gestantes, de las cuales 527 son adolescentes que es un 8.7% del total, informó la coordinadora de la estrategia de salud sexual y reproductiva de Diresa Junín, Maritza Valle Rojas.

evitan. Acotó que gracias a una atención oportuna un total de 152 muertes maternas fueron evitadas, de las cuales 72 fueron por morbilidad materna extrema, causadas por problemas de hipertensión arterial, también hubo casos de diabetes. Asimismo, se han registrado 8 muertes maternas, dos de las cuales fueron por causas directas del embarazo y el resto por causas indirectas.

En la actualidad, existen 909 gestantes con anemia y 3,913 gestantes con infecciones del tracto urinario durante el embarazo, que reciben tratamiento. Además, hay 176 casos de gestantes con trastorno de hipertensión, que son tratadas para que no terminen en morbilidad extrema.

Mencionó que los factores de riesgo, ocurren cuando inicia en forma tardía su atención prenatal. Además, muchas de las embarazadas tienen una comorbilidad que afecta la gestación. También contribuye al riesgo si en su entorno existe violencia intrafamiliar. Otro problemas son los problemas de accesibilidad geográfica.

“Actualmente si una gestante procede de otra región la atención es gratuita en cualquier establecimiento de salud, no deben existir barreras que diga no te atiendo porque vienes de otro lugar”, remarcó.

En el hospital El Carmen, desde enero a mayo del año 2026, se atendieron 1588 partos eutócicos, distócicos y cesáreas, en el mes de marzo se atendieron la mayor cantidad con 349, informó la jefa del servicio de obstetricia, Kelly Vidal Salcedo. La mayoría son gestantes con alto riesgo obstétrico.

“A toda gestante, en la primera atención prenatal en un centro de salud, se les indica cuales son los signos de alarma como el dolor de cabeza intenso, sangrado vaginal, pérdida de líquido, hinchazón de pies, manos y cara, la disminución del movimiento fetal, son signos que una gestante debe identificar para acudir de inmediato por emergencia del hospital”, detalló.

REFERIDAS. En el hospital El Carmen, se atienden pacientes de toda la región Junín y la macrorregión, muchas llegan referidas de otras regiones como Cerro de Pasco, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho.

A la fecha, han evitado la muerte de 373 gestantes con comorbilidades, de estas pacientes un 40% son referidas y el 60% son auto referidas.

La obstetra Kelly Vidal, demandó a las gestantes acudir a la primera atención prenatal, ya que allí se identifican los factores de riesgo, además se brinda recomendaciones y atenciones en nutrición, interconsultas en inmunizaciones, psicología, psicoprofilaxis, psicología con la finalidad de evitar complicaciones.

En el hospital El Carmen, cuentan con el consultorio de alto riesgo obstétrico, donde se brinda la atención con personal multidisciplinario para garantizar una atención integral.

IMPORTANTE. En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) establece la Atención Prenatal Reenfocada, que exige un mínimo de 6 consultas. El protocolo prioriza el primer control antes de las 14 semanas de gestación e incluye una evaluación física completa (idealmente por un médico en la segunda consulta), exámenes de laboratorio y ecografías.

También se pide tomar atención a cinco aspectos importantes:

El plan de parto: Se elabora desde el primer control y se actualiza en el domicilio para coordinar la ayuda familiar, transporte ante emergencias y preferencias de posición de la gestante.

Esquema de Vacunación: Incluye dosis contra la difteria, tétanos, tos ferina, influenza, hepatitis B.

Suplementación y Nutrición: Entrega de hierro y ácido fólico, además de consejería para prevenir la anemia.

Psicoprofilaxis y Estimulación: Sesiones de preparación física y emocional para el parto, con enfoque en la lactancia materna.

Atención del Parto: Enfoque en el parto vertical, respeto a la interculturalidad y garantía del contacto piel a piel inmediato por al menos 60 minutos.