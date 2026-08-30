Veinte nuevos casos de cáncer de piel fueron detectados durante campañas preventivas realizadas por especialistas del IREN Centro. Los casos fueron identificados durante atenciones a población de Huancayo, Jauja, Concepción y otros sectores. La jefa de Promoción y Prevención del Cáncer, Yisela Mamani, alertó sobre la situación. “Hemos detectado lamentablemente 20 casos, algunos cánceres iniciales, gracias a Dios, pero algunos cánceres ya altamente avanzados”, afirmó.

La especialista explicó que la exposición representa un riesgo mayor debido a los niveles de radiación ultravioleta registrados en la región, que actualmente alcanzan entre 17 y 18 puntos, considerados extremos. Ante ello, recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a. m. y 4:00 p. m.

En una de las jornadas desarrolladas en Jauja, se atendió a unos 16 pacientes y se detectaron tres casos sospechosos mediante el uso de un dermatoscopio. Entre las lesiones identificadas se encontró una compatible con un probable carcinoma basocelular pigmentado, por lo que el paciente fue referido al IREN Centro para confirmar el diagnóstico y recibir tratamiento.

Los especialistas recomendaron vigilar lunares y manchas que cambien de color, aumenten de tamaño o presenten modificaciones inusuales, ya que una evaluación temprana puede facilitar la atención oportuna.