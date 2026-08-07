A menos de tres semanas del sismo que dejó víctimas mortales y cientos de viviendas destruidas, la región Junín volvió a estremecerse ayer con un movimiento de magnitud 5.0, registrado a las 1:57 de la tarde, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Treinta y cinco minutos después se registró una réplica de magnitud 3.5, generando más temor entre la población.

El jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez, informó que, de manera preliminar, se reportan alrededor de 30 viviendas afectadas y damnificadas en Chongos Alto, que comprometen a unas 120 personas. Además, en Chacapampa se contabilizaron 10 viviendas damnificadas y 50 personas afectadas; mientras que en Chicche, Colca, Huasicancha y otros sectores del Canipaco continúan las evaluaciones de daños.

“Esta vez el valle del Canipaco es el que ha sufrido más, entendiendo que muchas viviendas ya estaban bastante deterioradas por los años y son de material rústico”, señaló.

El coronel Sánchez, de la comisaría de Chanca, que participa en las labores de respuesta, confirmó que hasta el cierre del reporte se registraban al menos cinco personas lesionadas.

“Hasta el momento tenemos ese reporte: dos en Chongos Bajo, dos en Socos y una persona aquí en Chanca que está siendo trasladada a la ciudad de Huancayo”, declaró en ese momento.

Más de 10 heridos

Con las horas, la cifra fue en aumento. Entre los heridos identificados figura Ramón Terrazas Ortiz (49), quien sufrió una fractura expuesta en el fémur izquierdo y una herida abierta tras ser alcanzado por parte de una estructura en Chongos Bajo. También fue atendida Anita Lázaro Araujo (40), con lesiones en el fémur y múltiples contusiones.

Asimismo, Jeremy Solórzano Prieto (22) resultó con un esguince de tobillo luego de lanzarse desde el segundo piso de su vivienda en medio del pánico. A ello se suman un paciente de El Tambo, uno de Sapallanga, uno de Moya y uno de Sincos que atendió el hospital Carrión, más otros cuatro heridos reportados en Chupuro.

El Hospital El Carmen también recibió a tres pacientes referidos por emergencia.

Se trata de la menor A.H.T. (10), quien sufrió fracturas en ambos pies luego de que un desprendimiento de rocas impactara el vehículo en el que viajaba hacia Huancavelica; un niño de 4 años, que resultó policontuso tras otro deslizamiento ocurrido en el sector de Socos; y la gestante E.F.T. (34) de Huayucachi, quien cayó dentro de su vivienda durante el sismo. El nosocomio informó que tanto la madre como el bebé se encuentran estables.

Más tarde, la Dirección Regional de Salud de Junín confirmó que 12 personas resultaron heridas.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la provincia de Huancayo informó que llevaron maquinaria pesada para liberar la vía de acceso al sector de Chanca.

“Toda la carretera está con rocas caídas”, afirmó el funcionario.

Las zonas más afectadas

La emergencia también alcanzó otros sectores del valle del Canipaco y del distrito de Cullhuas. En el anexo de Paccha, el presidente César Pérez informó que al menos dos viviendas colapsaron y otras permanecen a punto de caer tras el sismo.

“Hay casas caídas, como cuatro o cinco afectadas; dos ya colapsaron y la gente está refugiada en el estadio”, manifestó. En Yanacancha, las autoridades reportaron que las viviendas afectadas aumentaron de 180 a más de 250, varias de ellas ya inhabitables.