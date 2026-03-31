En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, que se conmemora todos los 31 de marzo, especialistas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro alertaron sobre el incremento de casos de cáncer de colon en población joven, una tendencia que viene generando preocupación en la comunidad médica.

Según la Oficina de Inteligencia Sanitaria del IREN Centro, entre 2020 y 2025 se registraron 347 casos de cáncer de colon, de los cuales el 27% corresponde a pacientes menores de 50 años. Además, el grupo etario de 31 a 50 años concentra cerca del 23.3% de los diagnósticos, evidenciando el incremento en población joven.

El diagnóstico

El cirujano oncólogo Amador Salvador Reyes advirtió que esta enfermedad, tradicionalmente asociada a adultos mayores, ahora se diagnostica con mayor frecuencia en personas menores de 50 años, incluso en pacientes que oscilan entre los 25 y 30 años.

El especialista explicó que el cáncer de colon es un tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso y forma parte del conjunto de enfermedades conocidas como cáncer colorrectal. A nivel global, esta patología se ubica entre las tres más frecuentes, mientras que en el Perú ocupa uno de los primeros cinco lugares en incidencia.

Según indicó, el cambio en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad representa un desafío para los sistemas de salud, ya que cada vez más pacientes jóvenes requieren tratamiento especializado, incluyendo intervenciones quirúrgicas complejas.

En cuanto a los síntomas, Reyes detalló que entre los más comunes se encuentran la alteración del ritmo intestinal, con episodios alternados de estreñimiento y diarrea, así como anemia sin causa aparente, presencia de sangre en las heces, dolor abdominal y sensación de evacuación incompleta.

Sin síntomas

No obstante, el especialista subrayó que en sus etapas iniciales el cáncer de colon puede no presentar síntomas, lo que dificulta su detección temprana. Por ello, recomendó la realización de chequeos preventivos a partir de los 45 años, o antes en personas con antecedentes familiares u otros factores de riesgo.

Asimismo, señaló que hábitos alimenticios poco saludables estarían influyendo en el aumento de casos en población joven. El consumo frecuente de alimentos ultra procesados y carnes procesadas, sumado al sedentarismo, son factores que podrían contribuir al desarrollo de esta enfermedad.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a la población a adoptar estilos de vida saludables y acudir de manera oportuna a los servicios médicos. Destacó que un diagnóstico precoz incrementa significativamente las probabilidades de tratamiento exitoso y recuperación, reduciendo así el impacto de esta enfermedad en la población.

En lo que respecta a nuestro país, este tipo de cáncer es una de las neoplasias más frecuentes. Cada año se registran más de 4,600 casos y los fallecimientos llegan a 2,000.