La región Junín registra 11 casos confirmados de tos ferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a los recién nacidos y lactantes, informó la Dirección Regional de Salud (DIRESA). El 81 % de los casos corresponde a menores de seis meses, el grupo más vulnerable a complicaciones graves e incluso la muerte.

De acuerdo con el reporte sanitario, ocho casos se concentran en la Red de Salud Valle del Mantaro, específicamente en los distritos de Chilca, Huancayo y Concepción. Además, se reportó un caso en Pichanaki con desenlace fatal, uno en Chanchamayo y otro en Pangoa. Las autoridades advirtieron que el 99 % de las madres de los menores afectados no había recibido la vacuna contra la tos ferina durante el embarazo.

Ante esta situación, la DIRESA Junín activó acciones de control como el bloqueo epidemiológico y campañas de vacunación casa por casa en un radio de cinco manzanas alrededor de los casos detectados, con el objetivo de frenar la propagación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias exhortaron a las gestantes a vacunarse oportunamente y a los padres de familia a cumplir con el esquema nacional de inmunización de sus hijos, además de evitar visitas a recién nacidos y bebés no vacunados, debido al alto riesgo de contagio en la comunidad.