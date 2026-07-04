La región Junín tiene un total de 26 mil 380 docentes en educación básica regular, 20 mil docentes en instituciones educativas de gestión pública, donde la remuneración mínima es de 3500 soles en la primera escala, mientras que 7 319 docentes laboran en la actividad privada, según el registro al 2025 que tiene la Dirección Regional de Educación.

El decano regional Junín del Colegio de Profesores del Perú, Carlos Suárez Reynoso, exhortó a las nuevas autoridades que regirán el destino del país a preocuparse por la Educación, ya que sino lo hacen el país no avanza. Señaló que en este momento, los docentes están en una situación regular en el nivel remunerativo, ya que ganan más de 3 mil soles en la primera escala.

“En las instituciones educativas nos faltan materiales, equipos, laboratorios para mejorar el aprendizaje. Es por ello pedimos al Gobierno que se equipen las aulas para trabajar de manera adecuada en la enseñanza de los niños y adolescentes”, precisó.

esfuerzo. Carlos Suárez mencionó que la labor de un docente es muy esforzada y poco entendida, puesto que son señalados de solo trabajar en la mañana, durante el tiempo que están en las instituciones educativas. No obstante, por las noches preparan sus sesiones de clases que demoran horas, en lo cual permanecen hasta las 9, 10 y 11 de la noche, para compartir con los estudiantes al día siguiente.

Respecto a los resultados de la evaluación censal, donde Junín, no está en los mejores lugares, comentó que los docentes hacen lo posible para que los niños entiendan lo que leen, pero sin apoyo de los padres de familia no se puede, ya que muchos progenitores dejan a los alumnos al maestro y piden que estos se entiendan como puedan, cuando la educación parte de casa.

La directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete Morales, señaló que en las zonas rurales es donde faltan más maestros. Tal es así que hay aulas con 28 a 30 niños en una sola sección y requieren más plazas en las zonas de frontera que son las más lejanas. En el área rural se tiene apenas 9,047 docentes, según el registro de la Dirección Regional de Educación de Junín.

Ayer, los maestros fueron agasajados por sus alumnos. En la IE Santa Isabel, los alegraron con un huaylarsh, mientras que en la IE Ricardo Menéndez, a una maestra la alegraron con una rueda santiaguera.

EN SU DÍA Profesores son el pilar más importante del progreso de toda sociedad

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“Equipar aulas para mejorar la educación”

En Junín se cuenta con 26 mil 380 docentes en educación básica regular. En los últimos años, la remuneración de los docentes se incrementó y, según el decano de Colegio de Profesores es regular, pero hay otros aspectos que mejorar.