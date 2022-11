Aunque la región Junín no es parte de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, por el incremento de casos covid durante las últimas 3 semanas, el epidemiólogo del Iren Centro, Luis Tello Dávila, mencionó que la proximidad a Lima nos hace vulnerables.

“La cercanía y el tránsito de personas entre Lima y Junín puede generar que en algún momento el número de casos covid se pueda incrementar en la región, además en las fiestas navideñas las personas viajan mucho”, precisó.

El especialista, mencionó que la quinta ola del covid se proyecta para la quincena de diciembre. Aunque se espera una menor cantidad de hospitalizados, todo depende del cierre de las brechas de vacunación en tercera y cuarta dosis.

Cabe mencionar que el Minsa emitió una alerta epidemiológica que da cuenta del incremento de casos de COVID-19 en varias partes del país durante tres semanas consecutivas. Entre estas figuran Arequipa, Loreto, Cusco, Lima Metropolitana, Callao y otras más.

Tendencia a la baja

Por su parte, el director regional de Salud de Junín, Luis Zúñiga Villacresis informó que el lunes de la semana pasada, no habían casos de covid, el martes habían 8, el miércoles hubo 12 casos, el jueves 12 y el viernes hubo 5 casos positivos.

El galeno explicó que la tendencia no es alta, porque muchas personas continúan usando la mascarilla. Además que muchos se han vacunado, por eso invocó a continuar con las medidas de bioseguridad y cumplir con todas las vacunas.

Zúñiga mencionó que espera que no llegue a Junín la nueva variante del omicrón, que es el XBB, ya que esta es difícil de detectar porque no hay tos, no hay fiebre, sino que va directamente al pulmón generando una neumonía muy grave.