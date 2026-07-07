Minay, Matamoros, Maldonado y Mochique son cuatro canes de raza Pastor Belga Malinois que se preparan para convertirse en los primeros especialistas en búsqueda y rescate de Huancayo, al estilo de los 137 perros rescatistas de las brigadas internacionales de búsqueda y rescate (USAR), que contribuyeron al hallazgo de decenas de víctimas entre los escombros tras el sismo en Venezuela.

Con un año y nueve meses de edad, llegaron desde el Hospital Veterinario Central del Ejército en Lima para reforzar la labor de la 31.ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú, unidad que interviene en emergencias como inundaciones e incendios forestales.

Gracias a su agilidad, olfato y oído, y el entrenamiento al que serán sometidos, podrán ingresar a zonas de difícil acceso y localizar personas con mayor rapidez.

Su preparación cobra especial importancia porque la región acumula 57 años de silencio sísmico y convive con la amenaza de las fallas geológicas de Huaytapallana, Ricrán y el Gran Pajonal.

Tras 20 días de entrenamiento intensivo, aprobaron el I Curso de Adiestramiento Canino en Obediencia Básica con Introducción a Obstáculos, primer paso para convertirse en rescatistas especializados.

Vínculo salvador

Cada orden obedecida fortalece el lazo entre el perro y su guía. Durante el entrenamiento, los canes trabajaron junto a soldados de la 31.ª Brigada de Infantería, construyendo una relación de confianza que será determinante en futuras misiones.

“El objetivo es formar un verdadero equipo, donde en una emergencia, la vida de uno puede depender de la capacidad y el instinto del otro”, explica el instructor Miguel Silva, integrante del Serenazgo de Huancayo.

Trabajo conjunto

El coronel César Ramos, gerente de Seguridad Ciudadana, destacó que el trabajo articulado entre el Serenazgo y el Ejército permitió capacitar a 15 soldados y cuatro canes en esta primera etapa. Aunque Minay, Matamoros, Maldonado y Mochique son los protagonistas, pues representan el inicio de una unidad especializada con un enfoque preventivo ante futuros desastres.

Bajo la dirección de Miguel Silva, quien cuenta con 18 años de experiencia en adiestramiento canino, los perros superaron pruebas de agility, como saltos de vallas, túneles y rampas, desarrollando la destreza necesaria para acceder a espacios donde una persona no puede ingresar. Según el instructor, su extraordinario olfato y oído serán fundamentales para localizar personas durante terremotos, inundaciones e incendios forestales.

El proceso recién comienza. Tras culminar esta etapa de obediencia básica, los cuatro perros continuarán con cursos especializados para perfeccionar sus capacidades de búsqueda y rescate.