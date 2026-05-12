El Consejo Departamental Junín del Colegio de Ingenieros realizará un foro macroregional este 20 y 21 de mayo en el auditorio municipal de Huancayo para analizar la ejecución, financiamiento y riesgos de la esperada Nueva Carretera Central.

PROGRAMA. El evento reunirá a un panel de expertos, incluyendo a los representantes de la PMO Francia, Provías Nacional, Proinversión y el Banco Central de Reserva, quienes detallarán el avance técnico y enormes desafíos de esta estratégica e importante megaobra.

“Estamos tomando el protagonismo en el sentido técnico para poder socializar este gran proyecto. El foro servirá justamente para ampliar y darnos a conocer el estado situacional y los riesgos que significan”, detalló el decano del CIP Junín, Nilo Fernández, que aclaró que la responsabilidad central del gremio será velar por la correcta ejecución del proyecto.