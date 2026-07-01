Con más de 1 500 vicuñas protegidas en la comunidad campesina de Aychana, en la provincia de Concepción, los productores afrontan una de sus principales limitaciones: no cuentan con maquinaria para procesar la fibra antes de comercializarla. Actualmente venden la denominada “lana sucia” por 230 dólares el kilo, cuando una fibra lavada y descerdada puede alcanzar hasta 1 500 dólares en el mercado internacional. “Estamos vendiendo un poco barato. Queremos hacer el tratamiento para venderla mucho más”, señaló el presidente de la Asociación de Vicuñas de Aychana, Serapio Aliaga.

El dirigente explicó que, aunque la población de vicuñas creció de 230 a 1,500 ejemplares en los últimos años gracias al trabajo de conservación de la comunidad, el principal obstáculo sigue siendo la falta de equipos para lavar, clasificar y descerdar la fibra. “Por el momento sacamos la lana y la vendemos así, como lana sucia”, manifestó.

Aliaga indicó que el principal objetivo es incorporar equipos para el lavado, clasificación y descerdado de la fibra, proceso que permitiría acceder a mercados internacionales con un producto de mayor valor agregado. “La mayor demanda viene del extranjero, donde la fibra procesada es más cara”, afirmó.