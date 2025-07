La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Dante Joel Llalli Chuchón (32), chofer del bus de la empresa Expreso Molina Líder Internacional E.I.R.L. que se despistó en Palca (Tarma) dejando a varios muertos y heridos. La audiencia será el martes 29 de julio en el Módulo Penal de Tarma.

En su declaración, Llalli denunció que la unidad, un Scania K124 (2003), salió a ruta por orden del propietario Fito Molina de la Cruz pese a fallas mecánicas y sin pasar pruebas técnicas tras dos meses de reparación.

El chofer también aseguró que durante el viaje detectaron una fuga de aceite, que el velocímetro no funcionaba y que los pasajeros no fueron registrados debidamente. La empresa aún no le asigna abogado.