El gerente regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín (GRJ), Vladimir Yáñez, advirtió que el nevado Huaytapallana presenta riesgo de desprendimiento que podría generar un alud y afectar a poblaciones cercanas. El funcionario explicó que la situación está vinculada al retroceso de la masa glaciar y a los efectos del cambio climático, por lo que se vienen realizando evaluaciones y monitoreos permanentes.

Según detalló, en la zona existen diez lagunas, de las cuales siete son de origen pluvial y tres de origen glaciar, las cuales cumplen un papel clave en el abastecimiento de agua para el Valle del Mantaro. “Si en este mes estacionario, con el tema del cambio climático, hay sequías o hay bajas precipitaciones, no se van a cargar estas lagunas”, precisó.

El gerente advirtió que las proyecciones sobre la disponibilidad de agua son inciertas debido a factores como el cambio climático y la posible presencia del fenómeno de El Niño.

“Si en algún momento llegáramos a tener problemas de abastecimiento, se tendría que recurrir a extraer agua subterránea y potabilizar agua del río Mantaro para garantizar el consumo de la población”, señaló. Asimismo, indicó que las medidas adoptadas desde el año pasado para preservar el ecosistema del Huaytapallana todavía no muestran resultados concretos, ya que su impacto solo podrá evaluarse con el paso de los años.