Semana Santa es una de las fechas festivas que más afluencia de turismo se registra en la región Junín. Los dueños de las agencias que ofrecen paquetes para diversos puntos, se encuentran optimistas y estiman que podrían llegar unas 60 mil personas, generando un movimiento económico de más de 48 millones de soles.

El presidente de la Asociación de Operadores Turísticos (Acetur) Junín, Manuel Nieto, informó que a falta de 5 días para el inicio del feriado largo por Semana Santa 2026, las reservas en hoteles y de paquetes turísticos, ya se encuentra por encima del 20%, considerando que la mayor demanda se incrementa faltando uno o dos días para estas fechas.

“Hay buena expectativa de la afluencia turística, es por eso que no estamos preparando. La meta es llegar a los 100 mil visitantes, pero consideramos que puede ser más de 60 mil. Según informó PromPerú cada turista genera un gasto de S/800 entre sus pasajes, hospedaje, comidas, ingreso a zonas turísticas y otros. Si multiplicamos hay un movimiento de 48 millones de soles”, refirió Nieto.

Para este feriado largo, que se inicia el Viernes Santo, ya se tiene separado paquetes turísticos hacia diversos puntos del valle del Mantaro. Entre los de mayor demanda están en las provincias de Jauja, Concepción, seguido de Huancayo y Chupaca.

“En Huancayo (cercado) tenemos más de 1500 hoteles, y si consideramos los demás distritos, podemos decir que sí hay capacidad para acoger a todos los visitantes”, acotó el dirigente.

A pesar del incremento del precio del petróleo, las agencias de turismo informaron que mantendrán las tarifas de los paquetes turísticos en el valle.