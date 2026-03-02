La falta de acceso a servicios de salud en zonas rurales y de complicado ingreso, influye en la cantidad de muertes maternas. La región Junín, en un año, logró reducir de 16 a 10 casos de este tipo de decesos y, en gran medida, esto se debe a la atención que reciben las gestantes en las Casas Maternas.

Junín cuenta actualmente con 19 Casas Maternas revalidadas y operativas durante el 2025, una más que en 2024. El proceso de evaluación y validación se realizó en el auditorio del hospital regional Demarini Caro, como parte de la verificación del cumplimiento de estándares establecidos.

Según informó la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín, las Casas Maternas brindan alojamiento temporal a mujeres de zonas rurales y de difícil acceso, en las últimas semanas de embarazo. Esto permite un seguimiento continuo, la identificación oportuna de factores de riesgo y la reducción de demoras ante emergencias obstétricas.

Además, esta estrategia busca facilitar el acceso al parto institucional en establecimientos con capacidad resolutiva. Durante la jornada de revalidación, la directora regional de Diresa, María Antonieta García, señaló que estos espacios cumplen un rol clave en la prevención de complicaciones.

“Las Casas Maternas no son solo infraestructura; representan esperanza, prevención y oportunidad. Cada gestante que accede a este servicio reduce riesgos y aumenta sus posibilidades de un parto seguro”, afirmó.

Asimismo, remarcó la importancia de garantizar su adecuado funcionamiento.

“Nuestra responsabilidad es asegurar que funcionen bajo los estándares establecidos y con un enfoque humanizado e intercultural”, enfatizó, al exhortar al personal de salud a mantener la vigilancia permanente en estos establecimientos.

Diresa informó que la región registra una reducción en las muertes maternas en comparación con el año anterior.

“En la región Junín solo se tiene el 70% de mortalidad materna, ya que el 2024 cerramos con 16 muertes y el 2025 con 10 muertes. Esto se debe a las constantes capacitaciones que se realiza con el personal de salud”, señaló Livia León, coordinadora regional de Salud Sexual Reproductiva de Diresa.

Las autoridades indicaron que la disminución de fallecimientos estaría relacionada tanto con el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos como con la capacitación continua del personal y la operatividad de las Casas Maternas, aunque instaron a continuar con las acciones preventivas.